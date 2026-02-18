Home » Sehri and Iftar time 2026
Sehri and Iftar time 2026

Ramadan 2026 Sehri & Iftar Time in Dhaka – 1447 Hijri

Ramadan 2026 Sehri and Iftar timetable for Dhaka District, Bangladesh is provided below.
This 1447 Hijri Ramadan calendar includes daily Sehri last time, Fajr Azan and Iftar time.
If you are searching for “Ramadan 2026 Sehri time in Dhaka”, “Iftar time 2026 Bangladesh” or
“1447 Hijri Ramadan calendar”, this complete schedule will help you observe fasting accurately.

Ramadan 2026 Dhaka Sehri & Iftar Schedule

Ramadan Date (2026) Sehri Ends Fajr Azan Iftar
01 19 February 5:12 5:15 5:58
02 20 February 5:11 5:14 5:58
03 21 February 5:11 5:14 5:59
04 22 February 5:10 5:13 5:59
05 23 February 5:09 5:12 6:00
06 24 February 5:08 5:11 6:00
07 25 February 5:08 5:11 6:01
08 26 February 5:07 5:10 6:01
09 27 February 5:06 5:09 6:02
10 28 February 5:05 5:08 6:02
11 01 March 5:05 5:08 6:03
12 02 March 5:04 5:07 6:03
13 03 March 5:03 5:06 6:04
14 04 March 5:02 5:05 6:04
15 05 March 5:01 5:04 6:05
16 06 March 5:00 5:03 6:05
17 07 March 4:59 5:02 6:06
18 08 March 4:58 5:01 6:06
19 09 March 4:57 5:00 6:07
20 10 March 4:57 4:59 6:07
21 11 March 4:56 4:58 6:07
22 12 March 4:55 4:57 6:08
23 13 March 4:54 4:57 6:08
24 14 March 4:53 4:56 6:09
25 15 March 4:52 4:55 6:09
26 16 March 4:51 4:54 6:10
27 17 March 4:50 4:53 6:10
28 18 March 4:49 4:52 6:10
29 19 March 4:48 4:50 6:11
30 20 March 4:47 4:49 6:11
⚠ The 1st Ramadan depends on moon sighting.

Important Guidelines

  • Finish Sehri before the ending time mentioned above.
  • Fasting begins at Fajr Azan.
  • It is Sunnah to break the fast immediately after sunset.
  • Please confirm final timing with your local mosque.

Frequently Asked Questions (FAQ)

When will Ramadan 2026 start?

The first day of Ramadan 2026 is expected on 19 February 2026, depending on moon sighting.

What is today’s Iftar time in Dhaka?

Iftar time changes daily. Please refer to the table above for accurate daily timing.

Is Sehri time before Fajr?

Yes, Sehri ends a few minutes before Fajr Azan.

